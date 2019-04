L'offensive lancée par Haftar divise

Frontière Tunisie - Libye De l'armement transporté par des Français, munis de passeports diplomatiques, a été saisi à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Plus...

Libye Selon l'Organisation mondiale de la santé, de nombreuses personnes, dont des civils, sont décédées depuis le lancement de l'offensive pour conquérir Tripoli. Plus...

Libye Les combats qui ont débuté début avril contre la capitale libyenne ont déjà fait plus de 120 morts. Le personnel et les ambulances sont souvent attaqués. Plus...