L’océan se meurt et les eaux montent, s’alarme le GIEC

Gagner du temps. C’est peut-être la consigne la plus forte qui ressort du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) présenté mercredi à Monaco. Rapport qui dresse un bilan sans concession sur l’état des océans et de la cryosphère (banquise, glaciers, permafrost), les ventilateurs de notre planète.

La montée du niveau des eaux est un phénomène qui est parti pour durer encore plusieurs siècles, d’après les prévisions du GIEC. Le niveau des océans a augmenté 2,5 fois plus vite au début du XXIe siècle qu’au XXe et va continuer à monter. Comparé avec la période 1980-2000, il devrait augmenter de 43 cm environ d’ici à 2100 dans un monde à +2 °C, mais de 84 cm dans un monde à +3 °C ou +4 °C, réchauffement vers lequel nous conduisent les tendances actuelles. «La situation se complique, explique Nicolas Gruber, professeur de physique de l’environnement à l’EPFZ et coauteur du rapport. Même si nous respectons les Accords de Paris, il faudra s’adapter à cette hausse. Construire des digues ou des barrières végétales, imaginer des villes lagunes comme Venise, etc. Tous ne devront pas forcément partir, mais des déplacements seront inéluctables.» Au total, selon le rapport, plus d’un milliard de personnes vivront d’ici le milieu du siècle dans des zones côtières vulnérables aux inondations.

Canicule des océans

Autre phénomène mieux identifié, celui des vagues de chaleur marine. Elles risquent de devenir 20 fois plus fréquentes (qu’en 1982) dans le cas d’un réchauffement à 2 °C, voire 50 fois plus fréquentes selon le scénario le plus pessimiste. «La vague de chaleur dans le Pacifique entre 2013 et 2015 a causé une hausse de la mortalité des baleines, des otaries et des oiseaux marins, prévient Thomas Frölicher, coauteur, de l’Université de Berne.

L’augmentation des algues toxiques en Californie du Nord a entraîné la fermeture des pêcheries de crabes.» Quant aux récifs coralliens, dont un demi-milliard de personnes dépendent pour se nourrir et protéger les côtes, ils subiront des pertes importantes, voire des extinctions localement, même avec un réchauffement limité à +1,5 °C.

La formidable machine climatique que sont les océans fatigue. Fonte des glaciers, disparition du permafrost, petits atolls submergés, certains des impacts dévastateurs du changement climatique sont déjà «irréversibles», note le GIEC. Et sans doute, à terme, faudra-t-il céder, laisser la place à l’eau qui monte.