L'océan Arctique est une «pépinière» à virus

L'océan Arctique est une véritable «pépinière» de virus marins, ont révélé des échantillons prélevés lors de l'expédition Tara Oceans, une découverte surprenante tant biodiversité foisonnante rime davantage avec tropiques qu'avec pôles, dans le monde animal et végétal.

«L'échantillonnage fait par Tara en 2013 en Arctique a permis de mettre en évidence une énorme diversité des virus», explique à l'AFP Chris Bowler, biologiste CNRS/ENS/PSL qui compare cette région polaire à «une pépinière» de virus. «Et le changement climatique va clairement modifier cela», ajoute le chercheur coordinateur scientifique de l'expédition Tara Oceans.

Écosystème mystérieux

La goélette avait parcouru, entre 2009 et 2013, 140'000 km sur tous les océans de la planète, pour percer les mystères de l'écosystème planctonique qui constitue 90% de la biomasse des océans et produit 50% de l'oxygène.

«De plus, les océans absorbent la moitié du dioxyde de carbone de l'atmosphère», explique Matthew Sullivan de l'université d'Ohio aux États-Unis, coauteur de l'étude qui sera publiée en couverture de la revue américaine Cell le 16 mai.

Au cours de leur périple, les chercheurs avaient prélevé 35'000 échantillons de plancton marin.

