L'île de Mindanao frappée par un séisme

La grande île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a été frappée dimanche par un puissant séisme d'une magnitude de 6,8, a annoncé l'institut américain de géophysique (USGS).

Les habitants se sont précipités en dehors des maisons et des restaurants en ressentant cette secousse dont l'épicentre se situait à quelques dizaines de kilomètres au sud de Davao, la plus grande ville de l'île.

L'Institut philipin de volcanologie et de sismologie a dit s'attendre à ce qu'il y ait des dégâts.

L'USGS a affirmé de son côté qu'il n'y avait aucun risque de tsunami. Les Philippines se trouvent sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique.

JUST IN: Another strong quake jolted Mindanao at past 2 p.m. today. USGS initially measured the quake at magnitude 6.9. Its epicenter was located 57 km from Polomolok, South Cotabato.

Details to follow. | via @MBEllalynRuiz pic.twitter.com/oZn5TLrjyb