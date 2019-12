L'île de Mayotte placée en alerte orange

L'île française de Mayotte, située dans l'océan indien, a été placée en alerte orange samedi à l'approche du cyclone Belna, a annoncé le préfet dans un communiqué. L'ouragan pourrait frapper l'île dans la nuit de dimanche à lundi.

#CycloneBelna

On vient de passer en alerte orange depuis 16h et on devrait passer en alerte rouge demain matin à 8h.

Belna va passer au stade de cyclone intense avec des vents d'une moyenne de 166 km/h et des rafales de plus de 200 km/h.#prayforus ???? #Mayotte pic.twitter.com/0Ui0sMpdxH — Miss' toire Géo (@mounia_mc) December 7, 2019

Un danger dans les 24 heures

«L'alerte orange indique que la menace cyclonique se précise et qu'il peut y avoir danger pour Mayotte dans les 24 heures», précise le communiqué. Le préfet a appelé la population aux précautions d'usage et à «constituer des réserves d'eau et de nourriture».

Selon les prévisions, Belna passera au plus près du 101e département français dans la nuit de dimanche à lundi, non loin de l'archipel des Comores, durement frappé en avril par le cyclone Kenneth.

«Il peut aussi bien passer à l'Ouest qu'à l'Est» ou directement sur Mayotte, indiquait Météo France vendredi. «Les conséquences ne seront pas les mêmes. À 100 km à l'Est ou à l'Ouest, nous aurons des pluies, mais si l'oeil du cyclone passe sur Mayotte, on peut s'attendre à de graves conséquences».

Aside from #Ambali's intensification which broke records, #Belna has intensified into a Category 1 cyclone by the JTWC. Belna is in the crosshairs with the island of #Mayotte and is forecasted to head to #Madagascar as an Intense Tropical Cyclone. pic.twitter.com/dJhAK05uXe — Tropical Trackers (@TropicsTrackers) December 6, 2019

Un cyclone en 1984

Le dernier cyclone, nommé Kamissi, passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984. A l'époque, l'habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d'importants dégâts matériels.

Latest forecast track shows #Belna moving through #Mayotte and into #Madagascar and could possibly become an Intense Tropical Cyclone. This storm could be dangerous. pic.twitter.com/PvOaPKcH5m — Tropical Trackers (@TropicsTrackers) December 5, 2019

(ats/nxp)