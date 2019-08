L'idéologue des Khmers Rouges est mort

L'idéologue des Khmers Rouges Nuon Chea est mort, a annoncé dimanche le tribunal spécial cambodgien chargé de juger les anciens khmers rouges. L'ancien numéro 2 du régime de Pol Pot avait été condamné à la prison à vie en novembre dernier pour génocide.

«Nous sommes en mesure de confirmer que l'accusé Nuon Chea (...) est décédé le soir du 4 août 2019», a déclaré le porte-parole du tribunal, Neth Pheaktra.

Khmer Rouge brother number 2, Nuon Chea, 93, passed away this evening on 4 August 2019 at Khmer Soviet Friendship hospital. He had been transferred for medical treatment since 2 July 2019. pic.twitter.com/wsqrscbiZ7