L'héritier de Samsung libéré en appel

Une cour d'appel sud-coréenne a confirmé lundi la culpabilité de l'héritier de l'empire Samsung Lee Jae-Yong, jugé pour corruption. Mais elle a ramené sa condamnation à une peine de prison avec sursis et ordonné sa libération immédiate.

A sad day for the rule of law in South Korea: court maintains bribery conviction of Lee Jae-yong, Samsung's de facto chief, but lets him walk free with a suspended sentence https://t.co/FMh235I7WN