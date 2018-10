L'hélicoptère du président de Leicester City s'écrase

L’hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha propriétaire du club champion d’Angleterre lors de la saison 2015-2016 s’est écrasé non loin du King Power Stadium juste après la rencontre entre Leicester et West Ham (1-1) ce samedi 27 octobre.

La police et les secours sont sur place. Pour l’instant, les identités des personnes à bord de l’engin ne sont pas connues tout comme les circonstances du crash. Selon des témoins, l'hélicoptère semblait hors de contrôle et s'est écrasé sur le parking du stade.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD