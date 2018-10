L'ex-tortionnaire khmer rouge «Douch» hospitalisé

L'ancien tortionnaire khmer rouge «Douch», condamné à la perpétuité pour avoir dirigé la principale prison du régime, est hospitalisé dans un état «assez grave», a appris mercredi l'AFP auprès du directeur de l'établissement où il est détenu.

Kaing Guek Eav, alias «Douch», 76 ans, souffre de problèmes respiratoires depuis le 20 octobre et a été transféré dans un hôpital à Phnom Penh, a précisé Chat Sineang, directeur de la prison de Kandal (sud).

Bourreau méthodique et zélé du mouvement communiste radical de Pol Pot au Cambodge, il a été condamné en 2012 en appel à la perpétuité par le tribunal de Phnom Penh parrainé par l'ONU.

