L'ex-président Lula reconnu coupable en appel

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a été reconnu mercredi coupable de corruption et de blanchiment par la Cour d'appel de Porto Alegre, les deux premiers des trois juges ayant confirmé sa condamnation à de la prison.

Sa peine a par ailleurs été alourdie à 12 ans et un mois de prison par les deux juges dans l'attente du vote du troisième, mais ne sera appliquée qu'après épuisement de tous les recours.

La ville de Porto Alegre a été placée sous haute sécurité et où des dizaines de milliers de militants de gauche se sont mobilisés en masse pour soutenir leur leader. Ils ont dénoncé la «persécution politique» qui frappe selon eux leur champion.

«Je n'ai commis aucun crime»

«Je sais que je n'ai commis aucun crime», a déclaré Lula lors d'une réunion publique mardi soir dans le centre de Porto Alegre. «Ils craignent un retour de Lula en 2018. Ils craignent les bonnes choses que nous avons faites.» Pour prévenir des incidents, des milliers de policiers ont été déployés dans la ville et un périmètre de sécurité a été établi autour du bâtiment de la cour d'appel.

Malgré sa condamnation et quatre autres inculpations pour corruption, l'ancien chef de l'Etat, icône de la gauche brésilienne, reste la personnalité politique préférée des Brésiliens. A 72 ans, M. Lula, s'il peut être candidat, est le favori du prochain scrutin présidentiel, avec 36% d'intentions de vote, deux fois plus que son principal rival, le candidat de droite Jair Bolsonaro.

Investisseurs satisfaits

Si la chambre d'appel du tribunal régional de Porto Alegre confirme sa condamnation, Lula pourrait déposer de nouveaux recours auprès de juridictions supérieures mais il serait alors empêché de participer à la présidentielle.

Les investisseurs se sont réjouis de la rapidité du jugement en appel. Ils craignaient qu'une décision plus tardive ne consolide la position de Lula dans les sondages et rende plus difficile une éventuelle confirmation de sa condamnation.

Président de 2003 à 2010, il a été condamné en juillet dernier à près de dix ans de prison pour avoir accepté 3,7 millions de reals (environ 1,1 million de francs) de la part de l'entreprise OAS sous la forme de travaux de rénovation d'un appartement situé dans la station balnéaire de Guaruja, en remerciement de son intervention pour l'attribution de contrats avec la compagnie pétrolière publique Petrobras. (ats/nxp)