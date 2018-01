L'ex-conseiller de Trump refuse de coopérer

Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique de Donald Trump, a refusé mardi de répondre aux questions de la commission du Renseignement de la Chambre des Représentants sur son travail à la Maison Blanche. Il était interrogé dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016.

Steve Bannon ayant d'emblée refusé de répondre aux questions sur le sujet, Devin Nunes, le président républicain de la Commission, a autorisé l'émission d'une assignation pour l'obliger à répondre. Mais, même dans ce cas, Steve Bannon a refusé de répondre.

Son avocat s'était auparavant entretenu avec la Maison Blanche, où on lui avait dit à nouveau de refuser de répondre aux questions sur la période de transition qui a suivi l'élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, ainsi qu'à celles sur la période passée par Steve Bannon au gouvernement, selon les explications données par Adam Schiff, un élu démocrate qui siège à la commission du Renseignement.

«Nous espérons revoir Steve Bannon très bientôt, avec une position différente la Maison Blanche», a déclaré Adam Schiff.

Citation à comparaître

Par ailleurs, le New York Times a annoncé mardi que Steve Bannon avait été assigné à comparaître par le procureur spécial Robert Mueller devant un grand jury dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

C'est la première fois que Robert Mueller recourt à une citation à comparaître avec un membre du premier cercle de Trump, souligne le New York Times, même si Steve Bannon a été limogé de ses fonctions à la Maison blanche en août dernier et est tombé en disgrâce aux yeux du président américain après la parution en janvier d'un livre polémique.

Dans «Fire and Fury : Inside the Trump White House» (Le Feu et la Fureur : à l'intérieur de la Maison blanche de Trump), Steve Bannon assimile à une trahison et qualifie d'antipatriotique l'entretien qui a réuni en juin 2016 le fils aîné de Donald Trump, Donald Trump Jr, son gendre Jared Kushner et une avocate russe. Donald Trump a estimé que son ancien conseiller stratégique avait «perdu la tête».

Manafort et Gates jugés en mai

La citation à comparaître, émise la semaine dernière, serait un moyen pour le procureur Mueller de s'assurer de la pleine coopération de Steve Bannon, écrit le New York Times.

Robert Mueller aurait demandé la semaine dernière que Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, et son associé Richard Gates soient jugés le 14 mai prochain. Les deux hommes ont été inculpés en octobre de douze chefs d'accusation, dont celui de conspiration contre les Etats-Unis. (ats/nxp)