L'état-major limogé après le massacre des Peuls

Le gouvernement malien a prononcé dimanche la dissolution d'une milice de chasseurs dogons et limogé les chefs de l'armée, au lendemain du massacre de plus de 130 Peuls dans le centre du pays, l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le Mali depuis au moins six ans.

Cette tuerie est la plus sanglante depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013, à l'initiative de la France, pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Elle s'est produite en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso voisin.

Depuis l'apparition il y a quatre ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies bambara et dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture. Les Dogons ont créé leurs propres «groupes d'autodéfense», dont l'association «Dan Nan Ambassagou». Ces violences avaient coûté la vie à plus de 500 civils en 2018, selon l'ONU.

Dans la soirée, la télévision publique ORTM a annoncé un «bilan provisoire» de 136 tués pour cette attaque, dans le village d'Ogossagou-Peul, dans la zone de Bankass, près de la frontière avec le Burkina Faso. La télévision a montré des images de cases incendiées, de bétail brûlé et de douilles de fusil dans le village.

Les premières sanctions sont donc tombées après le massacre dans le village peul d'OGOSSAGOU, au Mali. 2 chefs de l'armée malienne ont été démis et une milice de chasseurs dogons sera dissoute. La tuerie d'hier est une des plus sanglantes depuis plusieurs années. pic.twitter.com/13KZBvkj6G — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) 24 mars 2019

Le président Ibrahim Boubacar Keïta a réuni dimanche un Conseil des ministres extraordinaire qui a prononcé «la dissolution de l'association "Dan Nan Ambassagou" pour dire clairement aux uns et aux autres que la protection des populations restera le monopole de l'Etat», a expliqué le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga.

«Depuis un certain temps», a affirmé le gouvernement dans un communiqué, l'association «s'est écartée de ses objectifs initiaux, en dépit des mises en garde répétées des autorités administratives locales». Le gouvernement a également annoncé le remplacement des chefs d'état-major des armées, de l'armée de Terre et de l'armée de l'Air.

Ces limogeages au sommet de la hiérarchie militaire interviennent également après l'attaque djihadiste le 17 mars contre un camp de l'armée à Dioura (centre), au cours de laquelle 26 soldats ont péri. La principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, à laquelle appartient le groupe d'Amadou Koufa, avait d'ailleurs justifié vendredi l'opération de Dioura par de précédents «crimes odieux commis par les forces du gouvernement de Bamako et les milices qui le soutiennent contre nos frères peuls».

Inédit, «pas imprévisible»

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice, Tiéna Coulibaly, s'est rendue dimanche sur les lieux de la tuerie. Cette délégation a été envoyée par le président Keïta pour «dire aux populations d'Ogossagou que ce qui s'est passé ici est inacceptable, que ce qui s'est passé ici ne restera pas impuni», a assuré le ministre.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'était déclaré samedi soir «choqué et outré», appelant «les autorités maliennes à enquêter rapidement sur cette tragédie et à traduire ses auteurs en justice».

L'Union européenne a appelé dimanche à des «mesures immédiates», dont «le désarmement et le démantèlement de l'ensemble des milices qui sévissent» dans le centre du Mali. La France également «salue l'engagement du gouvernement malien à dissoudre les milices qui alimentent la terreur dans cette région et qui doivent être désarmées».

Parmi les tués d'Ogossagou-Peul figuraient «des éléments peuls du DDR cantonnés dans le village», avait indiqué samedi le préfet de Bankass, Boubacar Kané. Il faisait référence à l'extension au centre du pays depuis le début de l'année du processus de «désarmement, démobilisation et réinsertion» (DDR) prévu par l'accord de paix de 2015 pour les combattants de groupes armés du Nord, censé justement mettre fin à la prolifération de milices.

Pour Baba Dakono, chercheur à Bamako pour l'Institut d'études de sécurité sur l'Afrique (ISS), «le drame d'Ogossagou-Peul est certes inédit mais il n'était pas imprévisible».

«L'ampleur dépasse l'entendement, mais les conditions pour qu'il arrive existaient et étaient connues», a-t-il souligné, évoquant les carences de l'Etat, «l'accès facile aux armes» et «l'instrumentalisation du facteur terroriste » par l'ensemble des protagonistes. Dans un rapport publié le 5 mars, le secrétaire général de l'ONU saluait de récentes avancées dans l'application de l'accord de paix de 2015, mais regrettait que «la menace, qui continue de se propager du nord vers le centre du Mali, détourne l'attention de l'Accord et en complique la mise en oeuvre».

Il citait ainsi «l'expansion des groupes extrémistes, qui exacerbe les violences intercommunautaires, la multiplication des explosions touchant les forces de sécurité et les civils et l'accroissement du nombre de personnes déplacées». (afp/nxp)