L'enquête sur l'ingérence russe n'est pas assurée

Les dirigeants républicains du Sénat américain ont bloqué mercredi l'initiative de sénateurs des deux grands partis qui visait à protéger l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou.

Robert Mueller enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Un volet du dossier porte sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump. Le président américain, dont plusieurs anciens collaborateurs ont été inculpés dans le cadre de cette enquête, dénonce depuis des mois une «chasse aux sorcières».

Le brusque limogeage la semaine dernière du ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a particulièrement inquiété des élus, aussi bien démocrates que républicains. L'intérim est assuré par l'ancien chef de cabinet de M. Sessions, Matthew Whitaker, qui, avant d'entrer à son service, avait critiqué l'ampleur de l'enquête russe, ainsi que son coût. Or ces investigations sont chapeautées par le ministère de la Justice.

Donald Trump «a cette enquête en vue et nous le savons tous»

Le sénateur républicain Jeff Flake, très critique de Donald Trump, s'est donc associé avec le démocrate Chris Coons pour demander mercredi aux 100 sénateurs leur approbation unanime d'une mesure visant à blinder cette enquête. Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a objecté, faisant dérailler cette procédure rapide.

Donald Trump «a cette enquête en vue et nous le savons tous», s'est indigné Jeff Flake peu après. «Ce n'est pas le moment pour nos dirigeants nationaux d'être faibles ou indécis». M. Flake, qui quittera le Sénat en janvier, a ajouté que lui et Chris Coons retenteraient «encore et encore» de soumettre cette mesure à un vote en séance plénière.

I have informed the Majority Leader that I will not vote to advance any of the 21 judicial nominees pending in the Judiciary Committee, or vote to confirm the 32 judges awaiting action on the floor, until the Mueller protection bill is brought to the full Senate for a vote.