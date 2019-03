L’avocate anticorruption élue en Slovaquie

Avis de coup de vent en Slovaquie. Zuzana Caputova a remporté samedi le second tour de l'élection présidentielle avec 58% des voix face à son adversaire du Smer-SD, Maros Sefcovic dans ce pays où les électeurs sont toujours traumatisés par l’assassinat du journaliste d’investigation Jan Kuciak et de sa compagne. À 45 ans, Zuzana Caputova, avocate libérale environnementaliste encore inconnue du grand public il y a un an, devient ainsi la première femme de l’histoire à accéder à la fonction suprême. Sa victoire marque aussi une rupture avec l’émergence des forces populistes en Europe de l’Est.

Si Zuzana Caputova n’a jamais exercé de fonction dans l’administration, elle est en revanche devenue la figure de proue du mouvement de contestation déclenché par le meurtre de Kuciak en février 2018. L’assassinat de ce journaliste qui s’apprêtait à rendre public un rapport sur les liens présumés entre le gouvernement slovaque et la mafia calabraise et sur des fraudes autour des fonds agricoles européens a provoqué une onde de choc dans ce pays de 5 millions d’habitants coincé entre la Hongrie et la Pologne. Son enquête, publiée à titre posthume, a alimenté la colère d’une population exaspérée par la corruption. La Slovaquie a été le théâtre de manifestations sans précédent depuis la chute du régime communiste en 1989, obligeant l’ancien premier ministre populiste Robert Fico à démissionner.

«La voix de l’intégrité»

Dans ce contexte, l’appel à la justice et à la décence de la numéro deux du Parti Slovaquie progressiste a fortement séduit. «Caputova a convaincu les gens de choisir la voie de la raison, de l’intégrité et de la vérité», estime Beata Balogová, rédactrice en cheffe du quotidien slovaque SME. «Elle les a convaincus qu’elle pouvait faire contrepoids à tous ceux qui conspirent, trichent et enfreignent l’État de droit, et qu’elle saurait tenir les pratiques mafieuses à l’écart du palais présidentiel.» Pour Kevin Deegan-Krause, expert de l’Europe centrale à la Wayne State University à Détroit aux États-Unis interrogé par l’Agence France Presse, «Zuzana Caputova attire ceux qui ont horreur de la corruption et qui sont mécontents de ce qu’ils considèrent comme un gouvernement qui pense plus à lui-même qu’aux intérêts des citoyens.»

Ancienne militante écolo

Celle que ses partisans surnomment «Erin Brockovich slovaque», en référence à la célèbre activiste environnementale américaine qui a révélé une affaire de pollution des eaux potables en Californie, dit vouloir en finir avec «le détournement de l’État par des individus tirant les ficelles dans l’ombre à la place des représentants élus».

Proeuropéenne comme son adversaire, elle s’en démarque par ses positions très libérales sur les questions de société et son activisme en faveur de l’environnement, un engagement qui date de la fin des années 1990. Fraîchement diplômée en droit à l’Université Comenius de Bratislava, elle s’engage au sein de l’organisation Via Iuris, une ONG qui regroupe de nombreux avocats sur les thématiques des déchets ou la déforestation. Son but? Bloquer l’installation d’une décharge illégale et polluante à Pezinok, la ville de son enfance. En 2008, elle organise la plus grande mobilisation citoyenne depuis la révolution de velours de 1989. Cinq ans plus tard, la Cour suprême slovaque lui donne raison en annulant le permis de construire. Son combat est récompensé en 2016 par le prestigieux prix Goldman, une sorte de Nobel pour les défenseurs de l’environnement. Quelques mois après, l’activiste fonde le parti Slovaquie Progressiste (PS).

Espoir de changement

Divorcée et mère de deux adolescentes, cette oratrice hors pair est favorable à l’avortement et prône des droits élargis pour des couples homosexuels. Elle estime qu’un enfant vivra «mieux avec deux êtres amoureux de même sexe» que dans un orphelinat. Pas courant dans un pays traditionnellement conservateur et catholique.

Appuyée par le président sortant Andrej Kiska, pour qui «Zuzana Caputova est la personne qui saura sortir la Slovaquie de la crise», la candidate libérale a aussi bénéficié de l’annonce, le 14 mars, de l’inculpation du multimillionnaire Marian Kocner, connu pour ses liens avec le Smer-SD, le parti au pouvoir, et accusé d’avoir ordonné le meurtre du journaliste. ()