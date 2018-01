L’automobile cristallise les fractures françaises

Le Front national a trouvé son nouveau cheval de bataille: la récente décision du gouvernement de limiter à 80 km/h les 400 000 kilomètres de routes secondaires bidirectionnelles que compte la France. Il y a une semaine, dénonçant «la persécution des automobilistes», Marine Le Pen annonçait le lancement d’une pétition. Jeudi, le FN a encore fait chauffer le sujet, en lançant un «collectif des usagers de la route». Populaire, la thématique fait réagir les Français: la Ligue de défense des conducteurs se targue d’avoir récolté 2 millions de signatures contre la baisse de la vitesse à 80 km/h. Et avant de se dire qu’ils vont devoir lever le pied, 83% des Français pensent que la mesure est un impôt déguisé grâce aux radars qui vont flasher tous azimuts.

Emmanuel Macron pouvait s’attendre à bien des frondes sociales, mais imaginait-il que cette décision, somme toute censée œuvrer pour le bien de tous – moins de morts sur les routes, c’est du moins ainsi que le premier ministre Edouard Philippe présente la mesure –, allait susciter pareille levée de boucliers? En coulisses, des élus en province de la République en Marche commencent à se demander si le gouvernement, depuis Paris, n’a pas sous-estimé l’impact de cette limitation de vitesse.

Le cri de territoires oubliés

Sujet sensible? «Pour toute une partie de la population française, qui réside ailleurs que dans les territoires urbains, la voiture est la garante de leur liberté économique, souligne Mathieu Flonneau, maître de conférences à la Sorbonne, spécialiste de l’histoire urbaine et des mobilités. Or la mesure annoncée touche précisément le réseau secondaire et donc majoritairement les zones rurales, privées de transports publics. Par-delà les échos médiatiques, la décision ne déclenche pas une réelle fronde, même si les bienfaits de la limitation à 80 km/h sur la sécurité routière sont contestés, mais les populations la ressentent de toute évidence comme un accroissement de leur insécurité routière.»

Pour l’historien, le Front national, qui se pose en représentant de la France des déclassés, s’empare naturellement de ces thématiques, parce que les élites urbaines n’ont pas compris ces enjeux territoriaux. «Alors que les villes peuvent se permettre des politiques gadget de la mobilité, le Vélib’ en est un exemple, les populations rurales ou périphériques sont exclues de ces visions élitistes. Elles ont le sentiment d’être victimes d’un diktat écologique, bien loin de leur réalité quotidienne», poursuit Mathieu Flonneau. Mais il y a prise de conscience à l’échelle nationale: «L’innovation caractérisant les Assises de la mobilité initiées par le gouvernement à l’automne considère de manière enfin réaliste la réalité du territoire français - avec la valorisation de l’existant et la prise en compte des mobilités du quotidien.»

Deux visions du monde

Selon le politologue et chercheur Olivier Rouquan, le débat du moment s’inscrit dans la symbolique de deux visions du monde qui s’opposent: «L’automobile, c’est l’industrie mère de la révolution industrielle, mais qui est aujourd’hui confrontée à de nouveaux modèles de développement, durables, ceux qu’est censé défendre Emmanuel Macron. Il est donc logique que le FN, défenseur de cette France de l’ancien monde, s’empare de ces thématiques, à l’instar de Trump aux États-Unis. Le pouvoir macroniste a d’ailleurs peut-être un intérêt à ce type de confrontation, qui laisse par exemple la gauche sans voix…»

Mathieu Flonneau souligne le fait que ce clivage est particulièrement fort dans le pays producteur automobile qu’est la France. «Dans une perspective néocapitaliste, le secteur automobile est représenté aujourd’hui comme le symbole de la vieille économie, et donc celle, aussi, des déclassés. Mais aux Pays-Bas et au Danemark, qui n’ont pas d’industrie automobile, la relation à la voiture n’est certainement pas aussi émotionnelle».

La Suisse non plus ne produit pas de voitures, et pourtant, on se souvient de l’apparition du Parti des automobilistes dans les années 80. Cette émergence était déjà due à la montée des mouvements écologiques, tenants d’un discours sur d’autres modèles de développement. C’est d’ailleurs au nom de la protection des forêts, et non de la sécurité routière, que le Conseil fédéral avait pris la décision, en 1985, de faire passer les limitations de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire. Quatre ans plus tard, une initiative pour le retour au 100 km/h sur le réseau secondaire et 130 km/h sur les autoroutes échouait devant le peuple, mais récoltait son meilleur soutien en Suisse romande, particulièrement dans les cantons ruraux. (TDG)