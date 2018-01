L'auteur de l'attentat d'une mosquée devant la justice

Originaire de Cardiff au Pays de Galles, Darren Osborne, 48 ans, est poursuivi pour «meurtre lié au terrorisme». Il plaide non coupable.

L'attaque, qui avait fait un mort et onze blessés, était survenue dans un climat d'extrême fébrilité au Royaume-Uni, après trois autres attentats en trois mois, à Londres et Manchester, ayant fait 35 morts et revendiqués par le groupe djihadiste État islamique (EI).

Cheveux bruns grisonnants, chemise et gilet sombre, Darren Osborne a comparu devant la cour d'assises de Woolwich. Le procès doit durer deux semaines.

Selon le procureur, la compagne de Darren Osborn avait affirmé qu'il était «obsédé par les musulmans» depuis la diffusion d'une série télévisée, «Three Girls», sur la BBC. Cette fiction basée sur des faits réels raconte l'histoire de jeunes femmes victimes de viols et d'agressions sexuelles commis par un groupe de musulmans britanniques d'origine pakistanaise, dans la banlieue de Manchester.

Le procureur a également repris une note manuscrite retrouvée à l'intérieur de la camionnette qui portait les empreintes de Darren Osborne. «Les terroristes sont dans nos rues et marchent à travers Londres malgré trois récents attentats», a-t-il lu.

Colère

Selon les propos de la compagne de Darren Osborne, rapportés par le procureur, la série d'attentats commis dans les mois précédant son acte avait «alimenté sa colère».

Lors de la mise en examen d'Osborne, le parquet avait décrit une personne «animée par des opinions politiques extrêmes et une haine personnelle des musulmans». Il avait estimé que Darren Osborne avait «agi pour tuer, mutiler, blesser et terrifier autant de personnes que possible». Tué lors de l'attaque, Makram Ali, 51 ans, était originaire du Bangladesh.

La mosquée de Finsbury Park était connue au début des années 2000 comme un haut lieu des islamistes londoniens, qui y écoutaient les prêches enflammés d'Abou Hamza. Ce dernier a été condamné à la perpétuité en 2015 aux États-Unis, notamment pour terrorisme. La direction de la mosquée avait depuis été changée. (ats/nxp)