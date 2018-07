L'auteur de l'attentat de vendredi a été identifié

L'auteur de l'attentat-suicide ayant fait 149 morts vendredi denrier au cours d'un meeting électoral dans le sud-ouest du Pakistan a été identifié. Il s'agit d'un djihadiste qui a passé au moins deux ans en Afghanistan où il a combattu la coalition internationale, ont annoncé jeudi les autorités pakistanaises.

L'attentat qui a eu lieu dans la province du Baloutchistan et a été revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique, a été le dernier en date d'une série d'attaques ayant visé des réunions électorales organisées en prévision des élections législatives du 25 juillet. Un test ADN réalisé sur la main de l'auteur de l'attentat suicide, découverte sur les lieux de l'explosion, a permis de l'identifier.

Soutien de complices

Il s'agit d'un Pakistanais, Hafeez Nawaz, ont déclaré les autorités à la presse à Quetta, la capitale du Baloutchistan. La famille d'Hafeez Nawaz a confirmé que «leur fils avait été en Afghanistan au cours des deux dernières années pour faire le djihad contre la coalition internationale» qui soutient le gouvernement afghan, a assuré un responsable des services de contre-espionnage.

L'auteur de l'attentat a dû préparer l'attaque avec le soutien de complices, a ajouté le responsable. Et de souligner que la police était à la recherche de ces derniers. L'attaque du 13 juillet est la plus meurtrière au Pakistan depuis celle d'une école de Peshawar (nord-ouest) qui avait fait plus de 150 morts en décembre 2014. Elle visait un candidat à un siège de député provincial, qui figure parmi les personnes tuées. Les attaques visant des meetings électoraux en vue des prochaines législatives ont déjà fait au moins 156 morts, dont un autre homme politique. (ats/nxp)