L'auteur de la fusillade dans un lycée est mort

Boy scout, introverti mais sociable, familier des armes sans apparemment être un passionné: les enquêteurs cherchaient vendredi à comprendre ce qui a pu pousser un lycéen de seize ans, un adolescent américain a priori sans histoires, à ouvrir le feu sur des camarades près de Los Angeles, tuant deux d'entre eux. L'adolescent, dans «dans un état critique» depuis jeudi, est mort vendredi après-midi à l'hôpital. «Il est mort à 15h32 (00h32 en Suisse)», a déclaré Marvin Crowder, du bureau du shérif du comté de Los Angeles, sans donner davantage de précisions.

«Nous savons que l'attaque était préméditée mais nous ne connaissons pas les détails ni le mobile à ce stade», a dit le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, lors d'une conférence de presse. «Pour autant que nous sachions, il a choisi ses cibles au hasard. Nous n'avons pu déterminer aucune relation entre le suspect et les victimes», dont le seul point commun était de fréquenter le lycée Saugus de Santa Clarita (Californie) où le drame s'est déroulé, a-t-il ajouté.

Le jeune homme, identifié comme Nathaniel Berhow, s'est tiré une balle dans la tête après avoir attaqué ses camarades, le jour de son seizième anniversaire. Il n'a laissé aucune lettre pour expliquer son geste et rien n'indique qu'il ait eu des motivations d'ordre idéologique. Quant aux motifs d'ordre psychologique, le tireur ne semble pas être un marginal ni avoir été victime de harcèlement scolaire, a dit le shérif Villanueva.

«Il avait des amis, des gens venaient le chercher ou le déposer chez lui» et «je le voyais faire pas mal d'activités sportives», a confirmé au «Los Angeles Times» un voisin de l'adolescent à Santa Clarita, Jared Axen, 33 ans. «Il n'était pas du genre à venir engager la conversation. C'était à vous de le faire. C'était quelqu'un de calme, de réservé, mais être introverti n'est pas si rare», a-t-il estimé.

Aidan Soto, élève du lycée Saugus, n'aurait pas soupçonné le moins du monde que son camarade, très impliqué dans le scoutisme, puisse commettre un tel crime. «C'était un gentil garçon (...) Les scouts les plus jeunes l'admiraient vraiment. Il était là quand ils avaient besoin de lui. Je suis perdu, je cherche à comprendre», raconte-t-il.

Habitué aux armes à feu

Le tireur n'avait aucun antécédent de violence mais son père, divorcé de sa mère voici quelques années, avait des problèmes liés à l'alcool et fut à un moment soupçonné de violences conjugales mais jamais poursuivi, faute de preuves.

Cela n'empêchait pas Nathaniel Berhow d'être proche de son père, souligne Jared Axen, qui se souvient que l'adolescent avait été très affecté par le décès soudain de ce dernier d'un arrêt cardiaque en décembre 2017. Le père du tireur était décrit comme un passionné de pêche et de chasse au gros gibier, et les voisins se rappellent l'avoir vu effectuer ses préparatifs dans son garage, notamment fabriquer ses propres munitions pour la chasse au wapiti, selon le «LA Times».

Cette connaissance des armes à feu est pour l'instant le principal lien entre le profil du suspect et la tuerie de jeudi. D'après Jared Axen, le jeune homme accompagnait parfois son père dans ses parties de chasse, et six armes à feu enregistrées au nom de ce dernier ont été découvertes au domicile familial après le drame, a indiqué le shérif Villanueva.

NOW: Capt Kent Wegener of @LASDHQ Homicide says no manifesto or suicide note from #SaugusHighSchool shooter has been found. Also the Instagram post so many shared did NOT belong to the shooter.

It originated from out of the country and has now been deactivated. @FOXLA pic.twitter.com/3OdPiQduVf