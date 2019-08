L'auteur de la fusillade à Philadelphie arrêté

Six policiers ont été blessés par balles mercredi à Philadelphie, dans l'Etat américain de Pennsylvanie. Le suspect s'était retranché en début de soirée et s'est finalement rendu après plusieurs heures d'affrontement avec les forces de l'ordre.

La fusillade a commencé mercredi vers 16h30 locales ((22h30 suisses), lorsque des agents se sont rendus dans une maison dans le cadre d'une affaire de drogue. Ils ont toutefois été accueillis par une pluie de balles.

Durant plusieurs heures, l'homme a continué à tirer par la fenêtre. Il s'est rendu dans la nuit de mercredi à jeudi. Au total, au moins six policiers ont été blessés mais leurs jours ne sont pas en danger, ont indiqué les autorités.

Reporter: “How many gunshots did you hear?”



Woman to reporter: “Over 100” #Philadelphia pic.twitter.com/vFgN81qB18