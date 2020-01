L'attitude de Ghosn jugée «inqualifiable» au Japon

La ministre japonaise de la Justice a de nouveau rejeté jeudi les critiques de Carlos Ghosn contre le système pénal japonais et dit «fortement» souhaiter qu'il comparaisse au Japon. «Je veux qu'il vienne affronter réellement la justice japonaise, mais il a fui, alors même qu'il n'était pas enfermé, qu'il pouvait voir librement ses avocats. Une telle attitude est inqualifiable», s'est agacée Masako Mori lors d'un point de presse exceptionnellement long à Tokyo.

I just finished press conference as Minister of Justice.

“If defendant Ghosn has anything to say, it is my strong hope that he engage in all possible efforts to make his case within Japan’s fair criminal justice proceedings, and that he seek justice rendered by a Japanese court.” pic.twitter.com/ENDVh3RIEW