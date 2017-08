L'attaque revendiquée par l'Etat islamique

Le groupe djihadiste, Etat islamique (EI) a revendiqué dans un communiqué l'attaque samedi à Sourgout, en Sibérie, où un homme a poignardé plusieurs personnes en pleine rue avant d'être tué.

L'organisation ultraradicale, qui a également revendiqué les attentats en Espagne (14 morts), a précisé que «l'assaillant dans la ville de Sourgout en Russie est un soldat de l'EI», selon le communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq.

