L'attaque d'un convoi fait 37 morts au Burkina Faso

Une embuscade contre un convoi transportant des employés de la société minière canadienne Semafo au Burkina Faso a fait mercredi 37 morts et 60 blessés, a annoncé dans un communiqué le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Saidou Sanou.

La société minière SEMAFO avait fait part dans un premier temps d'un bilan de «plusieurs morts et blessés». L'attaque a été perpétrée «dans la matinée» par «des individus armés non identifiés», selon le gouverneur.

Les dégâts matériels suite à l'attaque qui a visé le convoi de la société minière #Semafo ce matin à #Boungou dans l'est du #BurkinaFaso.

Le bilan officiel fait état d'au moins 37 morts et plus de 60 blessés.

