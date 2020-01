L'attaque de Soleimani était «une affaire de jours»

L'attaque contre des intérêts américains que le général iranien Qassem Soleimani préparait au moment où il a été tué par une frappe américaine était une question de «jours», a assuré mardi le chef du Pentagone, Mark Esper.

"We are not looking to start a war with Iran, but we are prepared to finish one,” US Defense Secretary Mark Esper tells @camanpour.



“...What we would like to see is the situation de-escalated and for Tehran to sit down with us and begin a discussion about a better way ahead.” pic.twitter.com/QGxdB5AbIH