L'attaque à la grenade a fait deux morts

Le bilan de l'attaque à la grenade samedi contre une réunion publique du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans le centre d'Addis Abeba est passé dimanche à deux morts, a annoncé le ministre de la Santé. La police a de son côté procédé à six arrestations.

«Je suis vraiment désolé d'apprendre que nous avons perdu une autre victime éthiopienne de l'attaque d'hier», a indiqué dimanche sur Twitter le ministre de la Santé, Amir Aman. «Mes sincères sympathies et condoléances vont à la famille, aux amis et à tous les Éthiopiens.»

L'explosion a eu lieu alors que M. Abiy venait d'achever son discours devant des dizaines de milliers de personnes réunies sur la place Meskel, au centre de la capitale.

Une personne avait été tuée et plus de 150 blessées dans l'explosion et le mouvement de panique qui s'en était suivi, avait annoncé samedi M. Aman. Le Premier ministre avait quitté les lieux sain et sauf.

L'Agence de presse d'État éthiopienne a rapporté que six personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque avaient été arrêtées, sans donner plus de détails. Aucun groupe n'a revendiqué cette action.

Un des organisateurs du rassemblement, Seyoum Teshome, témoin de la scène, a affirmé que M. Abiy était visé par l'attaque. Aucun responsable gouvernemental n'a confirmé cette thèse. Le Premier ministre a estimé que l'incident avait été planifié par des groupes cherchant à discréditer son programme de réformes.

Collecte de sang

Samedi soir, M. Abiy a visité les hôpitaux où avaient été emmenées les victimes, a indiqué sur Twitter son chef de cabinet, Fitsum Arega. Dimanche, une des principales équipes de football de la capitale a organisé une collecte de sang en faveur des victimes.

Depuis sa prise de fonctions en avril, M. Abiy, 42 ans, a impulsé des changements majeurs avec une rapidité surprenante. Mais cela n'est pas sans provoquer des tensions.

Sa promesse de rétrocéder à l'Érythrée des portions de territoires frontaliers a ainsi déjà suscité en Ethiopie la réprobation des Tigréens, très influents dans les cercles du pouvoir avant sa nomination. (ats/nxp)