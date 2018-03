L'armée turque conquiert la ville de Jandairis

L'armée turque et ses alliés de l'Armée syrienne libre (ASL) ont pris jeudi le contrôle de la ville de Jandairis, dans l'enclave d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie. Selon l'agence de presse turque Anatolie, les miliciens kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) ont été chassés du centre-ville après de violents combats.

Le commandant Abou Saleh, du groupe rebelle Faylaq al-Cham, qui participe à l'offensive turque, a confirmé à un correspondant de l'AFP la prise de cette cité. «Toute la ville a été libérée», a-t-il assuré. Les rebelles ont hissé leur drapeau sur l'ancien siège de l'administration semi-autonome kurde, a indiqué le correspondant, qui a vu les corps de combattants kurdes dans les rues. La population a fui la ville du fait des violences, a-t-il ajouté.

Jandairis, qui comptait avant la guerre près de 14'000 habitants, est l'une des principales localités de la région, à 20 km d'Afrine. Les Turcs mènent depuis janvier dans cette région frontalière l'opération «Rameau d'olivier» contre les combattants kurdes. Cette opération pourrait s'achever d'ici mai, à en croire les propos tenus jeudi par le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu.

Manif à Genève

Depuis un mois et demi, les forces turques et l'ASL auraient pris le contrôle de cinq des sept villes de la région, a précisé l'agence Anatolie. L'information a été confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui jouit d'un vaste réseau de correspondants en Syrie. Les rebelles alliés à Ankara se trouveraient à 10 km environ de la principale ville, Afrine.

Depuis le lancement de l'offensive turque, 199 civils, dont 32 enfants, ont été tués dans les bombardements d'Ankara, selon l'OSDH. La Turquie assure prendre toutes les précautions pour éviter de viser les civils tout en déclarant cibler uniquement les positions militaires.

A Genève, plusieurs dizaines de Kurdes ont manifesté dans l'après-midi près de la Place des Nations. Ils ont à nouveau ciblé le président turc Recep Tayyip Erdogan pour l'offensive à Afrine.

Convoi d'aides entravé

Le régime de Damas a de son côté accentué son emprise sur le fief rebelle dans la Ghouta orientale, tout près de la capitale Damas. Les autorités syriennes ont à nouveau empêché par des bombardements l'entrée d'un convoi d'aides pour la population en proie à une crise humanitaire, alors que les forces loyales au président Bachar el-Assad auraient déjà reconquis plus de la moitié de l'enclave.

Des aides médicales et de la nourriture devaient y être distribuées, mais l'ONU et des ONG ont annoncé que la livraison avait été ajournée. La situation «sur le terrain (...) ne nous permet pas de mener l'opération» à bien, a indiqué jeudi Ingy Sedky, une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait émis la veille le souhait que cette aide puisse être acheminée «tous les jours» dans l'enclave.

Par ailleurs, au moins une soixantaine de personnes auraient souffert mercredi soir de difficultés respiratoires à Saqba et Hammouriyé après des frappes aériennes, selon l'OSDH. Des cas de suffocations similaires ont déjà été rapportés ces derniers jours, mais Damas dément utiliser des armes chimiques comme du gaz de chlore.

Diviser pour mieux régner

Selon l'OSDH, le régime cherche à scinder l'enclave de la Ghouta pour affaiblir les deux forces principales du fief rebelle, Jaich al-Islam (nord) et Faylaq al-Rahmane (sud). Des combats entre les rebelles et les forces du régime ont eu lieu jeudi au coeur de l'enclave, mais aussi dans les localités de Hammouriyé et Jisrine, plus au sud.

Chaque jour, dans les hôpitaux, les blessés affluent. Parmi eux, des enfants terrorisés, en pleurs et aux visages ensanglantés, parfois blancs de poussière, selon les journalistes de l'AFP sur place.

Un responsable militaire pro-régime a indiqué à des correspondants que les autorités syriennes avaient mis en place un nouveau couloir humanitaire reliant la périphérie de Damas au sud de l'enclave, pour permettre la sortie de civils. Mais cette information restait difficilement vérifiable. (ats/nxp)