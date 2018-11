L'armée américaine en déclin

Les Etats-Unis commandent 255 avions de combat F-35

Le département américain de la Défense a passé auprès du groupe Lockheed Martin une commande portant sur 255 avions de combat F-35 et s'élevant à 22,7 milliards de dollars, selon un communiqué diffusé mercredi. Cent six de ces appareils sont destinés à l'armée américaine, dont 64 F-35A pour l'armée de l'Air, 26 F-35B pour les Marines et 16 F-35C pour la Marine. Parmi les autres avions commandés, 89 sont destinés à des clients ne dépendant pas du département de la Défense et 60 à des armées étrangères, précise le communiqué.