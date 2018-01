L'apocalypse, c'est pour quand exactement ?

La fin du monde est-elle proche ? Réponse à 10 heures à Washington (16 heures en Suisse), avec la présentation annuelle et très officielle de «l'horloge de l'apocalypse» (en anglais Doomsday Clock) par l’équipe des chercheurs du «Bulletin of Atomic Scientists».

Chaque année, elle reconfigure cette horloge en décidant de rapprocher ou non la grande aiguille de minuit, qui signifie la fin du monde. Cette annonce symbolique donne une indication de l’état de la planète et des dangers qui pèsent sur elle.

