L'annonce de la mort de Boris Johnson était prête

Les médecins chargés de traiter Boris Johnson avaient préparé l'annonce de son décès, a-t-il indiqué dimanche dans un entretien avec «The Sun on Sunday». Atteint par le nouveau coronavirus, le Premier ministre britannique avait été hospitalisé aux soins intensifs.

