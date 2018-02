L'ambassade ouvrira à Jérusalem en mai

Les Etats-Unis prévoient de transférer leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem au moi de mai, a annoncé vendredi un responsable américain. L'Etat hébreu s'est aussitôt félicité de cette décision.

Donald Trump avait annoncé le 6 décembre que les Etats-Unis reconnaissaient Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il avait demandé au département d'Etat de préparer le déménagement de la représentation diplomatique américaine en Israël.

Le ministre israélien du Renseignement Israël Katz a félicité vendredi le président étasunien pour sa décision de transférer l'ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à Jérusalem en mai.

«La décision la plus juste»

Dans un message publié sur Twitter, M. Katz note que ce transfert aura lieu l'année où l'Etat hébreu fête le 70e anniversaire de la déclaration de son indépendance proclamée le 14 mai 1948.

«Il n'y a pas de plus grand cadeau que celui-ci ! La décision la plus juste et la plus correcte. Merci, ami !» écrit le ministre. Israël a prévu de célébrer ce 70e anniversaire les 19 et 20 avril.

I would like to congratulate Donald Trump, the President of the US @POTUS on his decision to transfer the US Embassy to our capital on Israel's 70th Independence Day. There is no greater gift than that! The most just and correct move. Thanks friend!