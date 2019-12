L'ambassade américaine attaquée à Bagdad

Des milliers d'Irakiens, partisans de paramilitaires pro-iraniens, ont attaqué mardi l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad pour protester contre des frappes américaines en Irak. Le président Donald Trump a dénoncé une action «orchestrée» par l'Iran.

Depuis des mois, les dirigeants irakiens appellent leurs deux alliés américain et iranien -à couteaux tirés- à ne pas transformer leur pays en champ de bataille. M. Trump a accusé l'Iran d'être «pleinement responsable» de l'attaque inédite contre l'ambassade américaine et dit attendre du pouvoir irakien qu'il protège la chancellerie. Son secrétaire d'Etat Mike Pompeo a prévenu les dirigeants irakiens que Washington «protègera» les Américains.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!