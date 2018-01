L'alpiniste Elisabeth Revol rentre en France

Elisabeth Revol, l'alpiniste française secourue ce week-end lors d'une périlleuse opération sur le Nanga Parbat, l'un des plus hauts sommets du monde, a quitté le Pakistan mardi, promettant de revenir y escalader d'autres montagnes.

La grimpeuse de 37 ans a atterri en fin de journée en Suisse, d'où elle devait être acheminée côté français, à Sallanches (Haute-Savoie), à l'hôpital des Pays du Mont-Blanc, pôle d'excellence en pathologie de la montagne et du froid.

La jeune femme a été sauvée alors qu'elle se trouvait à très haute altitude sur les flancs de ce sommet de l'Himalaya pakistanais (8125 mètres), surnommé la «montagne tueuse», grâce à l'intervention d'un groupe de 4 alpinistes polonais acheminés par air depuis le camp de base d'un autre géant situé non loin, le K2.

4 alpinistes polonais partis secourir la Française Elisabeth Revol et leur compatriote Tomek Mackiewicz sur le #NangaParbat, ont retrouvé la Française ce samedi soir peu avant 22h (heure française) à 6000 mètres d'altitude. pic.twitter.com/gHgp6CRRHE — Visactu (@visactu) 27 janvier 2018

Elle veut revenir

«Au revoir le Pakistan, je reviendrai grimper des montagnes au Pakistan mais pas le Nanga Parbat», a déclaré Mme Revol dans un message diffusé par le Club Alpin Pakistanais à l'occasion de son départ.

«Remerciements à tous les responsables, y compris l'armée pakistanaise, le Club Alpin Pakistanais et les autorités locales», a-t-elle ajouté dans son message.

«Mme Revol a quitté le Pakistan à 03H00 du matin (mardi) avec pour ambition de revenir bientôt», a déclaré à l'AFP Karrar Haidri, porte-parole du Club Alpin Pakistanais, précisant qu'elle se rendait en France après un atterrissage à Genève.

Le retour en France aujourd’hui de la Drômoise Elysabeth #Revol. L’alpiniste rescapée de l’#Himalaya doit atterrir à Genève avant d’être hospitalisée à Sallanches. — @Virgin Radio Alpes (@VRAlpes) 30 janvier 2018

L'opération de sauvetage avait été lancée samedi après-midi avec l'aide de l'armée pakistanaise.

Les quatre alpinistes polonais qui y ont pris part faisaient partie d'une expédition tentant de gravir le K2, deuxième plus haut sommet du monde (8611 mètres) derrière l'Everest en hiver, ce qui serait une première.

Un sauvetage sans précédent

Mme Revol a été évacuée dimanche et hospitalisée à Islamabad, souffrant de «gelures sévères aux mains et aux pieds». Les sauveteurs n'ont pas été en mesure d'atteindre son compagnon de cordée, le Polonais Tomek Mackiewicz, resté bloqué plus haut sur la montagne, et ont dû prendre la «décision terrible et douloureuse» de le laisser là.

La cordée s'était trouvée en difficulté alors qu'elle redescendait jeudi. Elisabeth Revol et Tomek Mackiewicz avaient été aperçus vendredi à l'aide de jumelles par d'autres alpinistes depuis le camp de base.

Selon l'alpiniste pakistanais Karim Shah, qui était en contact avec les membres de cette expédition, ce sauvetage est sans précédent dans l'histoire de l'alpinisme. Les sauveteurs ont gravi sans corde fixe et de nuit 1200 mètres par une route très difficile.

La «montagne tueuse»

Neuvième plus haut sommet du monde, le Nanga Parbat, dans le nord-est du Pakistan, a été surnommé la «montagne tueuse» car plus de 30 alpinistes y ont trouvé la mort avant d'être vaincu pour la première fois, en 1953.

Un Espagnol et un Argentin ont disparu en juin dernier en grimpant le Nanga Parbat, dont le nom signifie «montagne nue».

L'Italien Simone Moro, l'Espagnol Alex Txikon et le Pakistanais Ali Sadpara avaient réalisé en février 2016 la première ascension hivernale de cette montagne. (afp/nxp)