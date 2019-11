Dans une salle comble, les premières auditions télévisées de la procédure exceptionnelle de destitution visant Donald Trump ont débuté mercredi au Congrès américain, les démocrates affirmant vouloir agir «sans rancoeur» contre le président républicain qu'ils soupçonnent d'abus de pouvoir.

Témoins directs

M. Trump «a-t-il invité l'Ukraine à s'ingérer dans nos élections?» A-t-il commis un «abus de pouvoir»?, s'est interrogé, en ouvrant l'interrogatoire, l'élu démocrate Adam Schiff qui supervise l'enquête à la Chambre des représentants.

«L'affaire est aussi simple et terrible que cela», a-t-il ajouté, en promettant de mener l'enquête sans «rancoeur» ni «délai».

