L’affaire Pastor, quand l’argent conduit au malheur

C’est une de ces affaires judiciaires qui ont tenu les chroniqueurs en haleine et marqué les esprits. Par la personnalité de la victime d’abord: Hélène Pastor, 77 ans au moment des faits. Considérée comme la plus grande fortune de la Principauté de Monaco, elle était la petite-fille d’un tailleur de pierre ligure venu s’installer sur le Rocher à la fin du XIXe siècle pour y bâtir un empire immobilier. On dit à Monaco qu’il y a deux dynasties, celle qui règne sur la principauté, les Rainier, et celle qui l’a construite, les Pastor.

Hélène est richissime, c’est une femme d’affaires inflexible mais elle mène une vie plutôt discrète. Ce 3 mai 2014, la vieille dame va rendre visite à son fils Gildo, hospitalisé à Nice pour un AVC. Quand elle sort de l’hôpital et remonte dans sa voiture aux côtés du chauffeur, un individu surgit et tire sur eux avec un fusil à chevrotine. Tous deux sont grièvement blessés, le chauffeur décédera quatre jours plus tard, Hélène deux semaines après.

Cette glaciale exécution sème la stupeur: qui donc a pu commanditer le double meurtre et pour quels motifs? On évoque les mafias russes ou italiennes, on se demande quelles relations troubles pourraient conduire à des tueurs à gages. Mais la police est perplexe… L’arme n’est pas celle d’un professionnel, et surtout le tireur et son complice ont accumulé des maladresses de Pieds Nickelés: ils se sont rendus sur les lieux du crime en taxi, ils apparaissent sur des vidéos de l’hôpital et grâce aux caméras de la ville, on peut retracer leur retour jusqu’à un hôtel où les enquêteurs trouvent un gel douche avec des traces ADN. L’homme est fiché. Ce n’est pas un grand tueur, mais un petit délinquant marseillais. Il suffit de le mettre sur écoute pour remonter au commanditaire.

La piste mène au beau-frère d’un coach sportif des beaux quartiers, qui s’avère être l’entraîneur de la fille d’Hélène Pastor, Sylvia, et de son compagnon depuis vingt-huit ans, Wojciech Janowski…

Galas caritatifs

Au fil des semaines et des interrogatoires, les juges d’instruction forgeront leur conviction. Wojciech Janowski est le commanditaire principal, c’est lui qui a chargé son moniteur de sport de recruter des tueurs pour abattre non seulement Hélène Pastor mais aussi son chauffeur. Il s’agissait, en volant le sac de la victime, de faire croire à un crime crapuleux. Montant du contrat: 140 000 euros, répartis entre le coach sportif, d’autres intermédiaires et les deux tueurs…

Un mois et demi après le double meurtre, la mise en examen du «beau-fils» de la victime jette un froid glacial dans les milieux huppés de la Principauté de Monaco. Beaucoup se souviennent avoir assisté quelques semaines auparavant à une réception offerte par Wojciech Janowski pour marquer la fête nationale polonaise – 250 invités, dans un palace où le champagne coulait à flots… C’était la veille du meurtre.

On découvre alors le double visage de Wojciech. Côté face, un homme d’affaires polonais qui a rencontré vingt-huit ans auparavant Sylvia. Tous deux ont divorcé d’un précédent mariage pour vivre ensemble, ils s’aiment et ont une fille en commun, ils forment un des couples les plus en vue des galas caritatifs de la principauté. Sylvia ne veut pas d’un nouveau mariage, pour «ne pas mettre l’argent entre eux deux». Pourtant, de l’argent, il y en a beaucoup. Chaque mois, Sylvia touche de sa mère 500 000 euros pour assurer son train de vie. Elle confie l’essentiel de cette somme à Wojciech pour qu’il la gère.

Affaires calamiteuses

Mais voilà le côté pile du personnage. En réalité, les affaires dans lesquelles s’est engagé le Polonais sont calamiteuses, et il puise dans l’argent que lui confie sa compagne à la fois pour justifier ses prétendus revenus personnels et pour combler les dettes de ses entreprises… Curieux destin: par souci de respectabilité et pour ne pas donner l’impression qu’il vit aux crochets d’une famille richissime, il s’est lancé dans des opérations spéculatives qui le conduisent à voler et mentir à la femme qu’il aime.

Pourquoi décide-t-il de tuer Hélène Pastor? Par peur qu’elle découvre la vérité? Fallait-il plus d’argent pour couvrir les dettes de ses sociétés? Craignait-il un décès prématuré de sa compagne, malade d’un cancer, qui aurait pu signifier la fin de la «rente» de 6 millions d’euros annuels? Pendant l’enquête, Wojciech Janowski a dans un premier temps avoué avoir commandité le crime, avant de se rétracter. Il invoquait alors un harcèlement pratiqué quotidiennement par Hélène sur sa fille et dont il aurait voulu délivrer Sylvia.

Quatre ans après les faits, le procès doit trouver la clé de cette fable tragique où l’argent a conduit au malheur.

(TDG)