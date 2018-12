L'aéroport de Gatwick reprend ses activités

L'aéroport londonien de Gatwick, paralysé depuis mercredi soir en raison d'un survol de drones, a annoncé vendredi matin sa réouverture pour un «nombre limité» de vols.

«La piste de Gatwick est actuellement utilisable et un nombre limité d'avions sont prévus au décollage et à l'atterrissage», a indiqué l'aéroport sur Twitter, conseillant aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avec leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport, des vols au départ et à l'arrivée de Gatwick étant toujours sujets à des retards ou à des annulations.

