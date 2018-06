L'aéroport d'Heathrow va pouvoir s'agrandir

La troisième piste à l'aéroport londonien d'Heathrow pourra être constuite.

Cette décision a été prise dans «l'intérêt national», «créera des »dizaines de milliers d'emplois locaux et stimulera notre économie«, a déclaré le ministre devant les députés, qui seront appelés à voter sur ce projet dans les prochains jours.

»Le temps est venu d'agir« après »un demi-siècle de discussions«, a-t-il ajouté.

Après des années de débat et l'étude de plusieurs projets, le gouvernement conservateur avait annoncé en octobre 2016 son soutien à l'extension de l'aéroport londonien tout en lançant de plus amples consultations.

Plus de 75 millions de voyageurs

Le projet de l'extension d'Heathrow définitivement retenu mardi «sera réalisé de manière rentable et durable, avec un ensemble complet de mesures pour soutenir les communautés touchées et protéger l'environnement», indique le ministère des Transports dans un communiqué. Il «sera financé par des fonds privés et les coûts ne seront pas supportés par le contribuable», a-t-il également assuré.

Cette extension de l'aéroport londonien divise toutefois profondément l'opinion, avec de féroces opposants au sein même du Parti conservateur et du gouvernement, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson ainsi que les députés dont les circonscriptions seront affectées par l'extension.

L'ancienne ministre des Transports tory Justine Greening a ainsi annoncé mardi matin au micro de la BBC qu'elle ne voterait pas en faveur de cette extension, quitte à s'opposer aux consignes de son parti.

Avec plus de 75 millions de voyageurs accueillis chaque année, l'aéroport d'Heathrow est le premier d'Europe en termes de trafic voyageurs. Il accueille plus de 80 compagnies aériennes desservant plus de 200 destinations.

"This is a project with benefits that reach far beyond London"



Transport Sec Chris Grayling says Heathrow Airport expansion will bring benefits across the country - "one of the key reasons" for decisionhttps://t.co/kuPSpw5Yx1 pic.twitter.com/4P2xrB1Ux2