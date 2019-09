L’adieu à Jacques Chirac

Des ambiances. Ce public nombreux qui applaudit à chaque passage du cercueil. Des cadences. Ce pas lent des anciens gardes du corps accompagnant une dernière fois leur patron. Ces silences. Celui du président Emmanuel Macron dans la cour pavée des Invalides où sont rendus les hommages militaires. Des apparences. Ces quelques mots échangés dans l’église Saint-Sulpice entre l’ancien président François Hollande et Carla Bruni-Sarkozy, placés côte à côte alors qu’ils se détestent. Des absences, surtout. Celle de la cathédrale Notre-Dame qui aurait dû accueillir le dernier hommage de la nation à son ancien président et dont on n’aura entendu que le bourdon». Celle, surtout de Bernadette Chirac, présente à une messe privée aux Invalides mais dont l’état de santé ne lui aura pas permis d’assister à la cérémonie nationale à Saint-Sulpice.

La France a réservé un adieu solennel à Jacques Chirac ce lundi. Des obsèques dont la famille (Claude Chirac au premier chef) et l’Elysée avaient réglé de concert le moindre détail. Le jour était déjà levé quand les derniers anonymes venus saluer dimanche la dépouille de l’ancien président quittaient les Invalides. C’est là qu’avait lieu une première messe privée, à l’abri des caméras. Très affaiblie depuis la mort de sa fille aînée Laurence, il y a trois ans, Bernadette Chirac, 86 ans, a eu la force d’y assister. Pendant cinquante ans de vie politique dont douze passés au «château», celle qui était surnommée «la tortue» avait tout géré au cordeau. Première dame jusqu’au bout des ongles. «Les filles, ça galopait», avait-elle confié dans son livre «Conversation», ne cachant rien des blessures intimes. Mais elle n’avait jamais cessé d’être le port d’attache de celui qu’elle vouvoyait. Dans leur dernière demeure, prêtée par le milliardaire François Pinault, elle avait d’ailleurs d’abord occupé l’étage, laissant le rez-de-chaussée à Jacques Chirac qui ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant. Avant de le rejoindre là aussi, quand son propre état ne lui permettait plus de monter.

Bernadette Chirac a déjà quitté les lieux quand Emmanuel Macron rejoint les Invalides pour les honneurs militaires. La Marseillaise est recueillie. Silhouette figée, le chef de l’Etat se tient raide dans un silence de protocole. Dès l’annonce de la mort de son lointain prédécesseur, il avait prononcé l’oraison funèbre à la télévision jeudi. «Un homme d’Etat qui nous aimait autant que nous l’aimions». Le cortège funèbre est prêt pour une dernière traversée de Paris. Il longe la Seine, passant devant autant de lieux symboliques. Le quai d’Orsay, l’Assemblée nationale, le Boulevard Saint-Germain jusqu’au Quartier latin où l’ex-président est décédé.

Trois anciens présidents

A Saint-Sulpice, tout un ancien monde défile. Les têtes grises et blanches sont nombreuses. Il y a là trois anciens présidents, dont l’histoire a pourtant retenu les relations tumultueuses avec le défunt. Valéry Giscard d’Estaing n’a jamais jeté «la rancune à la rivière» et restera persuadé jusqu’à la fin de ses jours que Jacques Chirac, appelant implicitement à voter pour François Mitterrand en 1981, l’a privé d’un second mandat. Nicolas Sarkozy avait trahi « le chef » en misant sur Edouard Balladur avant la présidentielle de 1995. Revenu en cour bien plus tard, il sera toujours resté l’indocile que Chirac tentait de maîtriser («Je décide, il exécute»). François Hollande avait toujours combattu Jacques Chirac avant d’éprouver pour lui une paradoxale complicité « corrézienne ».

Climat d’«union nationale»

Une dizaine d’anciens Premiers ministres sont rassemblés. Parmi lesquels évidemment ceux qui ont directement servi Chirac. Le «meilleur d’entre nous» Alain Juppé, le fidèle Jean-Pierre Raffarin, le flamboyant Dominique de Villepin. Et le Premier ministre de cohabitation, Lionel Jospin. Celui-là pense-t-il à cet instant à ce qu’il avait dit de Jacques Chirac avant la présidentielle de 2002 ? Il l’avait alors jugé «usé, vieilli». L’inélégance, peu appréciée des Français, avait pu contribuer à l’humiliante défaite que lui avait infligée Jean-Marie Le Pen.

«Une ambiance réconfortante d’union nationale», selon Ségolène Royal. L’absence d’élus du Rassemblement national et de la France insoumise est pourtant remarquée. Plusieurs dizaines de dirigeants étrangers ont fait le déplacement. Vladimir Poutine est venu se souvenir que Chirac, qui avait appris le russe et même traduit Pouchkine, était un ami de son pays. Donald Trump, lui, n’a dépêché personne. Seul l’ancien Président Bill Clinton est là, témoin vieilli d’une époque où les deux hommes cherchaient une paix juste au Proche-Orient. Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, ne retient pas ses larmes. Lui dont le père assassiné en 2005 considérait Jacques Chirac comme un frère.

A l’Elysée, Emmanuel Macron convie cet aréopage à un déjeuner inédit. Nicolas Sarkozy préside une table. François Hollande, une autre. Jamais remis de la trahison d’Emmanuel Macron, ce dernier n’avait pratiquement jamais remis les pieds au palais depuis 2017.

Au même moment, le corps de l’ancien président est porté en terre. A l’ombre des regards. Au cimetière du Montparnasse, dans le caveau familial, les lettres ont été gravées ce week-end : «Jacques Chirac, 1932-2019».