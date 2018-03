L'actrice porno veut rembourser Trump

L'actrice de films pornos Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump il y a une décennie, a proposé lundi de rembourser les 130.000 dollars qu'elle a touchés en 2016 en échange de son silence sur cette liaison, a rapporté le New York Times.

Lordy, there are tapes!: Stormy wants to “publish any text messages, photos and/or videos relating to the President that she may have in her possession”



