L'acte V des «gilets jaunes» débute calmement

Les premiers «gilets jaunes» convergeaient samedi dans le calme sur les Champs-Elysées, encadrés par un dispositif sécuritaire d'ampleur, pour l'acte V d'une mobilisation nationale sous l'oeil attentif du pouvoir qui espère un apaisement après les annonces d'Emmanuel Macron en faveur du pouvoir d'achat.

«La dernière fois, on était là pour les taxes, cette fois, c'est plus pour les institutions : on veut plus de démocratie directe», résume dans le froid mordant Jérémy, intérimaire de 28 ans venu de Rennes en famille «gueuler pour se faire entendre».

Peu avant 9h30, une trentaine de personnes avaient été interpellées en Ile-de-France, dont 17 dans l'agglomération parisienne, bien loin des 300 interpellations recensées à la même heure samedi dernier dans le cadre de contrôles préventifs. Au total, il y eut près de 2000 interpellations, un record.

L'ampleur des manifestations, qui ont réuni 136'000 personnes lors des deux derniers épisodes marqués par des scènes de guérilla urbaine et un dispositif sécuritaire exceptionnel, va être scrutée de près par un exécutif en proie à une crise sociale inédite.

«On s'attend à un mobilisation un peu moindre mais avec des individus un peu plus déterminés», a déclaré vendredi soir le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez.

Autour de l'arc de Triomphe, des fourgons de gendarmes mobiles étaient positionnés depuis l'aube. 8000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale, appuyés par 14 véhicules blindés à roues de la gendarmerie (VBRG).

A 100 mètres de la place de l'Etoile, à la brasserie «Le vin coeur», Maria, la responsable, craignait de nouvelles dégradations. «Dès que ça gaze, on a ordre de fermer et de remonter le store de la terrasse», témoigne-t-elle. Pour elle, «qu'ils manifestent, pas de souci, mais cette casse, c'est affligeant».

Ailleurs dans Paris, comme sur la place de la Bastille, les banques avaient recouvert leur façades de contreplaqué, mais les cafés étaient ouverts pour tenter de combler le manque à gagner lié aux fermetures des samedis précédents.

They #GiletsJaunes have mobilised for #ActeV. The A10 is cut off in both directions at #Bordeaux & large traffic difficulties on the A63. The A6 was closed in both directions for an indefinite period! ?????#15Decembre @LPLdirect pic.twitter.com/1MSY3D5ixm