L’accord sur le nucléaire iranien sous un feu croisé

L’accord sur le nucléaire iranien signé en juillet 2015 à Vienne par six grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Allemagne) pourrait bien voler en éclats. A Téhéran comme à Washington, les faucons s’y emploient. Côté américain, l’heure n’est plus à la recherche de compromis. Exit la diplomatie tout en rondeur de John Kerry et de l’administration Obama.

Les républicains, qui n’ont jamais cru à la bonne foi des Iraniens, comptent sur Donald Trump pour clore l’affaire et rétablir des relations fondées sur le rapport de force. Ce qui semble plutôt bien parti. Le successeur de Barack Obama juge cet accord «horrible». Et ce n’est pas sa visite récente en Israël, farouchement hostile à cet accord, qui l’aura convaincu du contraire. Dans ses efforts pour torpiller le processus engagé par la précédente administration américaine, Israël s’est d’ailleurs trouvé un allier de poids: l’Arabie saoudite. Leur voix a porté. En juillet, le Congrès a voté de nouvelles sanctions contre l’Iran, accusé de ne pas tenir ses engagements. Un argument également opposé par Téhéran pour justifier une augmentation substantielle (520 millions de dollars) du budget alloué à son programme de missiles balistiques. Le président iranien, Hassan Rohani, a mis en garde la Maison-Blanche. Si l’accord capote, ce sera de la faute des Etats-Unis.

En Iran, la formule trouvée par les diplomates iraniens et américains pour sortir de l’impasse en 2015 a aussi ses détracteurs. Le ton belliciste de Donald Trump leur donne le prétexte qu’ils attendaient pour justifier le retour à l’ancienne doctrine. Dimanche, le parlement a adopté un projet de loi qui considère «toutes les forces militaires et de renseignements américaines comme des groupes terroristes» en raison de leur «soutien implicite et explicite à des groupes terroristes» ainsi qu’«à des dictatures et des régimes qui violent les droits humains fondamentaux» au Moyen-Orient. Le nouveau contexte international – ainsi que l’échec du président Rohani à conduire toutes ses réformes – a offert un tremplin aux gardiens de la révolution. L’aile dure du régime a repris du poil de la bête, comme en attestent la composition du nouveau gouvernement et la nomination récente d’un conservateur à la tête du Conseil de discernement, une instance hautement stratégique.

(TDG)