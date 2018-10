L'accord d'Idleb est «temporaire», dit Assad

Le président syrien Bachar el-Assad a qualifié de «mesure temporaire» l'accord russo-turc créant une future «zone démilitarisée» à Idleb et dans sa périphérie, assurant que ce territoire aux mains des rebelles «reviendra» au régime, selon l'agence d'Etat SANA dimanche soir.

«L'accord est une mesure temporaire grâce à laquelle le régime a marqué des points sur le terrain, a commencé par la fin du bain de sang, a déclaré le président Assad lors d'une réunion du comité central de son parti Baath, cité par SANA.

Dans la guerre qui ravage la Syrie, la Russie est alliée à Bachar el-Assad tandis que la Turquie soutient certains des groupes rebelles qui lui sont opposés. Le 17 septembre a été dévoilé un accord russo-turc qui prévoit l'instauration d'une zone-tampon de 15 à 20 km de large, afin de séparer les territoires insurgés et les secteurs voisins contrôlés par le régime syrien. Le retrait des armes lourdes doit intervenir d'ici le 10 octobre --soit mercredi-- et le départ des djihadistes d'ici le 15 octobre.

»Cette province et d'autres territoires qui sont encore sous le contrôle de terroristes reviendront à l'Etat syrien«, a assuré Assad, selon SANA, désignant d'une même vocable rebelles et djihadistes .

Depuis 2011 la guerre en Syrie a fait plus de 360'000 morts, et l'accord sur Idleb a permis de repousser l'imminence d'une offensive du régime qui faisait craindre aux ONG et à l'ONU une »catastrophe humanitaire« et un »bain de sang" dans cet ultime bastion insurgé dans le pays. (afp/nxp)