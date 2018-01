L'accord critiqué par Trump «fonctionne»

L'accord signé par les grandes puissances et l'Iran en 2015 «rend le monde plus sûr et empêche une course à l'armement nucléaire potentielle dans la région», a affirmé Mme Mogherini. «Nous attendons de toutes les parties qu'elles continuent de pleinement le mettre en oeuvre», a-t-elle ajouté.

La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'UE ont de concert lancé un appel aux Etats-Unis pour préserver cet accord, ajoutant que Téhéran avait le droit de tirer profit de la levée des sanctions qui y est associée.

L;e ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a souligné qu'il n'existait pas d'alternative à cet accord. Mais il a ajouté que l'Europe ne cherchait pas à passer sous silence les «autres points de désaccord» avec l'Iran, dont son programme de missile balistique.

Pas de meilleure alternative

Même tonalité auprès du ministre allemand Sigmar Gabriel, qui a fait valoir que l'accord signé entre l'Iran et les puissances du P5 1 était une «nécessité absolue» au moment où la Corée du Nord tente d'entrer dans le club des puisssances nucléaires. Il a aussi fait remarquer que l'UE ouvrait une «nouvelle ligne de communication» avec l'Iran pour discuter des questions non-nucléaires.

Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a, lui, souligné que nul n'avait jusqu'ici proposé une meilleure alternative. Cette réunion a eu lieu alors que le président américain Donald Trump doit décider prochainement s'il rétablit ou non des sanctions contre Téhéran. (ats/nxp)