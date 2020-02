L'Union européenne critique le plan de Trump

L'Union européenne a critiqué mardi le plan du président américain Donald Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Les 27 se sont dits «particulièrement préoccupés» par la volonté d'Israël d'annexer la vallée du Jourdain.

«L'initiative américaine, telle que présentée le 28 janvier, s'écarte des paramètres convenus au niveau international», a déploré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué. Josep Borrell est attendu à Washington le 7 février.

«L'UE rappelle son attachement à une solution négociée fondée sur la coexistence de deux États, sur la base des frontières de 1967, avec des échanges de terres équivalents, selon ce qui pourrait être convenu entre les parties, avec l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant, souverain et viable, vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle», a-t-il rappelé.

Régler la question des frontières

«Pour construire une paix juste et durable, les questions non résolues relatives au statut final doivent être réglées par des négociations directes entre les deux parties», insiste le responsable européen. «Cela inclut notamment les questions liées aux frontières, au statut de Jérusalem, à la sécurité et à la question des réfugiés», est-il souligné.

«L'Union européenne appelle les deux parties à s'engager à nouveau et à s'abstenir de toute action unilatérale contraire au droit international qui pourrait exacerber les tensions», ajoute le texte.

L'UE, indique encore le haut représentant, est «particulièrement préoccupée par les déclarations sur la perspective d'une annexion de la vallée du Jourdain et d'autres parties de la Cisjordanie».

«Conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, l'UE ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés depuis 1967. Les mesures en vue de l'annexion, si elles sont mises en oeuvre, ne pourraient pas passer sans être contestées», met en garde Josep Borrell. (ats/nxp)