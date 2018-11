L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré sur ses navires

La marine ukrainienne a accusé dimanche la Russie de s'être emparée de trois navires militaires ukrainiens dans le détroit de Kertch, après leur avoir tiré dessus, évoquant deux blessés du côté ukrainien.

Le président ukrainien Petro Porochenko a «dénoncé un acte agressif de la Russie visant une escalade préméditée» dans cette zone et convoqué dans la soirée son cabinet militaire, selon des communiqués officiels.

«Les forces spéciales russes se sont emparées» de ces trois navires, a annoncé dans un communiqué le commandement des forces navales ukrainiennes, en évoquant «des informations selon lesquelles deux marins ukrainiens sont blessés».

Plus tôt dans la soirée, la marine ukrainienne a accusé la Russie d'avoir tiré sur ces bateaux qui tentaient d'entrer depuis la mer Noire dans le détroit de Kertch, séparant la Crimée de la Russie et marquant l'accès à la mer d'Azov.

« Tirs de l'ennemi»

«Les vedettes blindées d'artillerie Berdiansk et Nikopol ont été touchées par des tirs de l'ennemi et ne peuvent plus naviguer. Le remorqueur Iany Kapu a été contraint de s'arrêter», a ajouté dans un communiqué la marine ukrainienne.

Les tensions autour de la mer d'Azov ont connu une brusque flambée dimanche, l'Ukraine accusant la Russie d'avoir percuté un navire ukrainien et bloqué l'accès à cette petite mer, située entre la Crimée et l'est de l'Ukraine, théâtre d'une guerre avec les séparatistes prorusses.

Selon la marine ukrainienne, des garde-frontières russes ont percuté dimanche un de ses remorqueurs en mer Noire au large de la Crimée, annexée en 2014 par Moscou, dans le cadre «d'actions ouvertement agressives contre des navires ukrainiens», avant de les empêcher de traverser le détroit de Kertch pour accéder à la mer d'Azov. (afp/nxp)