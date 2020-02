L'UE prépare un plan de lutte contre le cancer

La Commission européenne a lancé mardi une consultation publique afin de préparer d'ici la fin de l'année un plan de lutte contre le cancer, cause d'un décès sur quatre en Europe.

«Ensemble, nous pouvons faire la différence: par la prévention et la recherche, par une nouvelle stratégie en matière de données et par une égalité de traitement dans toute l'Europe», a assuré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Dans un discours devant le Parlement européen à Bruxelles, la dirigeante a évoqué le décès de sa petite sœur à 11 ans, elle-même en avait 13, d'un sarcome. Avant de saluer la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, chargée de mener le plan, et survivante d'un cancer du sein. «Aucune de nos histoires ne sont extraordinaires. Tout le monde a un ami, un collègue, un parent qui a vécu cela», a-t-elle observé.

3,5 millions de cancers détectés par an

Quelque 3,5 millions de personnes sont diagnostiquées d'un cancer chaque année en Europe, selon les chiffres de la Commission. La maladie a «des effets importants sur les systèmes de santé et les économies», alors que 40% des cas de cancer sont liés à «des causes qui pourraient être évitées», souligne la Commission.

Le plan de la Commission, qui doit être publié vers la fin d'année, présentera des propositions pour s'attaquer à toutes les étapes clés de la maladie: prévention, détection et diagnostic rapide, qualité de vie des patients et de leur entourage. Elle vise aussi à améliorer l'accès au traitement et s'assurer de la disponibilité des médicaments et d'un prix abordable, et à aider les soignants.

«Mon expérience m'a ouvert les yeux sur ce qui doit être fait pour améliorer la prise de conscience, la prévention, briser le silence et la stigmatisation. Cela m'a montré que tous les patients n'ont pas accès à un traitement optimal, à des médicaments abordables et à un soutien psychologique», a déclaré Stella Kyriakides.

Un décès sur quatre lié au cancer

En 2016, près de 1,2 million de personnes sont mortes d'un cancer en Europe, selon l'Office européen des statistiques. La maladie est la cause d'un décès sur quatre. Chez les moins de 65 ans, le cancer est la cause de 37% des décès.

Le taux de décès lié au cancer était plus élevé en Hongrie, Croatie, Slovaquie et Slovénie. A l'inverse le taux était plus faible en moyenne à Chypre, en Finlande, Malte, Suède et Espagne. Le taux est inférieur à la moyenne de l'UE en France.

«Nous devrions tous avoir le même accès à la santé», a lancé Ursula von der Leyen, médecin de formation. «Quelque 25 Etats membres ont des programmes de dépistage pour le cancer du sein. C'est bien! Mais seulement 20 le font pour le cancer du colon. Une femme atteinte d'un cancer du col de l'utérus qui vit en Roumanie a 16 fois plus de risque de mourir qu'une femme qui vit en Italie», a-t-elle déploré. (afp/nxp)