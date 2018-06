L’UE ne trouve pas de solution à la crise migratoire

Alors que le drame de l’Aquarius se rejoue avec le bateau de l’ONG allemande Mission Lifeline, seize des vingt-huit chefs d’État et de gouvernement européens étaient réunis dimanche à Bruxelles pour une «réunion de travail» sur la migration et l’asile. Les échanges ont été rudes.

Le premier ministre belge, Charles Michel, a évoqué une «réunion intense avec du parler vrai autour de la table». «Tout le monde a dit ce qu’il pense», a confié son homologue maltais, Joseph Muscat. «Si on ne prend pas de décision dans les jours qui viennent, la situation va se dégrader très vite», a ajouté celui qui se trouve en première ligne sur la route migratoire de la Méditerranée centrale et refuse, tout comme le président du Conseil italien, de laisser le Lifeline accoster dans un de ses ports.

Giuseppe Conte, justement, avait créé la surprise en annonçant à son arrivée vouloir proposer un «paradigme nouveau» pour l’accueil des immigrés. Outre le respect du droit d’asile et des principes internationaux, la règle européenne centrale pour l’accueil des migrants (accord de Dublin) consiste à les faire s’enregistrer dans le pays par lequel ils arrivent dans l’espace Schengen. Une règle que la Grèce n’a pas été en mesure d’appliquer quand le nombre de réfugiés venus de Syrie et du Moyen-Orient a explosé au milieu des années 2010, et dont l’Italie demande aujourd’hui l’abrogation formelle. Un changement aussi radical semblant difficile à mettre en œuvre à 28, une piste serait de trouver des arrangements en format plus réduit entre les principaux pays d’accueil et de destination. «On ne peut laisser seuls les pays d’accueil ni laisser les demandeurs d’asile décider dans quel pays ils s’enregistrent… Tout le monde est responsable pour tout», a expliqué Angela Merkel en quittant Bruxelles, faisant un pas dans la direction de Rome. Compte tenu de la situation politique tendue en Allemagne, où son propre ministre de l’Intérieur, le conservateur bavarois Horst Seehofer, menace de fermer la frontière avec l’Autriche, et des drames récurrents en Méditerranée, les négociations devraient s’accélérer dans les prochains jours entre certaines capitales, avant même le sommet européen des Vingt-huit les 28 et 29 juin.

Vendredi, le HCR avait fait savoir que 220 personnes avaient péri noyées au large de la Libye depuis mardi, portant ce bilan macabre à plus de 1000 depuis le début de l’année. Dimanche soir, les 239 passagers du Lifeline étaient toujours au large de Malte, dont les autorités ont livré eau potable et nourriture au navire. En attendant de savoir si elles pourraient rallier un port européen, deux autres embarcations d’ONG devaient dimanche après-midi le rejoindre pour lui porter secours en cas d’avarie. (TDG)