L'UE cherche à dissuader les migrants de venir

De nouveaux heurts ont brièvement opposé vendredi à la frontière gréco-turque des policiers grecs tirant des grenades lacrymogènes et des migrants lançant des pierres. L'Union européenne a averti les réfugiés que ses portes leur étaient fermées.

Après ces échauffourées, des centaines de migrants se sont massés devant le poste-frontière de Pazarkule (appelé Kastanies, côté grec), scandant «Liberté», «Paix» et «Ouvrez les portes !», selon un photographe de l'AFP. Certains brandissaient au-dessus des barbelés des pancartes proclamant «Nous voulons vivre en paix». «Nous voulons simplement une meilleure vie, une situation meilleure, vivre en liberté», a expliqué Amir Massoud, un Iranien, masque sanitaire sur le visage pour se protéger du gaz lacrymogène.

Shocking... not



This is how Greek authorities forcibly return migrants from its borders to buffer zone in between Turkey and Greece.



Greek authorities strip their clothes except underwear and beat them pic.twitter.com/Y0GkQVHSZX