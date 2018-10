L'Otan montre ses muscles à la Russie

L'Otan va mettre à l'épreuve début novembre sa capacité de stopper et de repousser une offensive lancée contre la Norvège depuis la Russie au cours de l'exercice «Trident Juncture», le plus important jamais organisé par l'Alliance depuis la fin de la guerre froide.

L'Otan montre ses muscles deux mois après les exercices Vostok-2018 organisés en septembre par la Russie dans l'Extrême-Orient russe et considérées comme les plus vastes manœuvres militaires de l'histoire de la Russie.

Exercice de grande envergure

«Nous allons prouver que nous sommes en mesure de nous défendre et montrer notre unité», a soutenu mardi l'amiral américain James Gordon Foggo, commandant en chef de cet exercice au cours d'une conférence de presse organisée au siège de l'Otan à Bruxelles après l'avoir présenté aux ambassadeurs des 29 pays membres de l'Alliance.

Près de 50.000 militaires, 150 avions, 60 navires et quelque 10.000 véhicules sont engagés dans ces manœuvres terrestres et amphibies. Elle vont débuter le 25 octobre et se termineront le 7 novembre. «Trident Juncture» est une opération de défense collective, a souligné l'amiral Foggo, patron du commandement des forces interalliées basé à Naples.

Une première partie de l'exercice va consister à stopper une offensive lancée depuis le nord de la Norvège par une partie des forces engagées et la seconde à repousser cette offensive, a expliqué à l'AFP le général canadien Christian Juneau, adjoint de l'amiral Foggo, qui va superviser ces manœuvres sur le terrain.

L'exercice vise à «démontrer la capacité de défense de l'Otan face à n'importe quel adversaire», a insisté l'amiral Foggo. «Il ne vise aucun pays en particulier», a-t-il insisté.

La Russie peut être sereine

«Les exercices terrestres vont être menée à 1.000 km de la frontière avec la Russie et les opérations aériennes à 500 km. La Russie n'a aucune raison d'être inquiète», a assuré le général norvégien Rune Jakobsen, commandant du quartier général en Norvège. Deux observateurs russes et deux du Belarus vont assister à ces manœuvres.

L'Otan va montrer ses faiblesses au cours de ces manœuvres. L'Alliance est composée de 29 armées très différentes dans leur formation, leurs équipements et l'état de leur matériel. Elles seront un test pour la Bundeswehr, dont l'état des équipements est jugé critique par ses partenaires.

L'Allemagne a engagé une brigade et une grande partie de ses effectifs sont déjà en Norvège où sont positionnés depuis septembre près de 6.000 militaires et 3.000 véhicules, a précisé le général Juneau.

La première partie de l'exercice va être consacrée à l'entraînement des différentes brigades multinationales. La simulation de l'offensive commencera le 1er novembre, a-t-il précisé. «Nous ne nous attendons pas à ce que tout soit parfait. C'est pour cela que nous organisons des exercices», a averti l'amiral Foggo. (afp/nxp)