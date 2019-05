L'ONU veut que les civils soient protégés

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, inquiet de l'intensification des hostilités dans le nord-ouest de la Syrie, a exhorté lundi les belligérants à protéger les civils. Il demande à la Russie de contribuer à y faire respecter un cessez-le-feu.

«Le 5 mai, trois centres médicaux ont été touchés par des frappes aériennes, portant à au moins sept le nombre de ces installations attaquées depuis le 28 avril», dénonce-t-il dans un communiqué.

.@antonioguterres is alarmed by reports of aerial attacks on population centers and civilian infrastructure in northwest Syria involving the Syrian govt & their allies resulting in hundreds of civilian dead and injured. He urges an urgent de-escalation. https://t.co/Pn9SEaShFR