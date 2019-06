L'ONU épinglée pour ses actions en Birmanie

L'ONU a connu des «défaillances systémiques» entre 2010 et 2018 dans sa gestion de la situation en Birmanie, selon un rapport onusien. La minorité musulmane Rohingya du pays a été contrainte à un exode massif à partir d'août 2017 vers le Bangladesh.

Cette enquête sur le fonctionnement interne de l'ONU avait été demandée en février par le secrétaire général Antonio Guterres à un diplomate du Guatemala, Gert Rosenthal. Ce dernier lui a remis lundi son rapport, devant être diffusé à l'ensemble des membres des Nations unies.

