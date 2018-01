L'ONU dénonce le «racisme» de Trump

L'ONU dénonce à Genève le «racisme» de Donald Trump après ses commentaires sur des Etats africains et Haïti, qualifiés de «pays de merde». «Choquants» et «honteux», ceux-ci visent les valeurs établies depuis la Seconde Guerre mondiale, a dit vendredi un porte-parole.

Exclusive: Trump attacks protections for immigrants from "shithole" countries in Oval Office meeting https://t.co/R1aOB8EAGB — Washington Post (@washingtonpost) 11 janvier 2018

Selon le «Washington Post», qui cite plusieurs sources non démenties par la Maison Blanche, les déclarations du président américain, attendu dans une dizaine de jours à Davos (GR), ont été lancées devant plusieurs sénateurs. M. Trump mentionnait un projet proposant de limiter le regroupement familial et de restreindre l'accès à des statuts de résident permanent.

En échange, l'accord permettrait d'éviter l'expulsion de milliers de jeunes, souvent arrivés enfants aux Etats-Unis. «Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?», a demandé M. Trump, selon plusieurs sources anonymes.

«Pour le peuple américain»

Selon elles, l'homme d'affaires devenu président faisait référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti. «Certaines personnalités politiques à Washington choisissent de se battre pour des pays étrangers, mais le président Trump se battra toujours pour le peuple américain», a réagi un porte-parole de la Maison Blanche.

«Vous ne pouvez pas juger des pays et des continents entiers comme 'de la merde'», a rétorqué le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme Rupert Coville. Ces déclarations s'ajoutent à de précédentes stigmatisations des Mexicains et des musulmans et le refus de condamner les «actions racistes» des milieux extrémistes aux Etats-Unis. Elles «vont à l'encontre des valeurs» pour lesquelles «le monde a lutté si difficilement» depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a renchéri M. Coville.

Le Haut commissaire Zeid Raad al-Hussein a dénoncé à plusieurs reprises par le passé la montée des discours nationalistes et xénophobes, notamment celui de M. Trump. Au-delà de la vulgarité affichée par le président américain, ce type de déclarations d'un dirigeant politique «valide» et «encourage» le racisme, a ajouté Colville. «C'est peut-être la conséquence la plus dangereuse et dommageable». (ats, afp/nxp)